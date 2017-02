Dopo le vittorie di Barcellona e Real Madrid, la 22esima giornata di Liga prosegue col programma domenicale, aperto dalla sfida delle 12 tra il Villarreal di Bonera, Soriano e Sansone contro il Malaga. Alle 16.15 tocca a Leganes e Sporting Gijon in quello che si preannuncia uno scontro diretto piuttosto caldo in ottica salvezza. Alle 18.30, il Siviglia proverà a riscattare sul campo del Las Palmas gli ultimi passi falsi con Espanyol e Villarreal, mentre in serata l'Atletico Madrid chiederà strada al Celta Vigo per riappropriarsi della quarta posizione.