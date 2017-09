Tre posticipi per chiudere la quinta giornata di Liga, turno infrasettimanale che ha visto il clamoroso ko interno del Real Madrid col Real Betis.



Alle 20 si affrontano due ex Milan: il Villarreal di Bacca ospita l'Espanyol, dove milita il portiere Diego Lopez.



Alle 21 poi tocca al Celta Vigo, nuovamente in casa dopo la multa ricevuta per scarsa affluenza nei primi due match all'Estadio Bailados: ospite di giornata il Getafe, ko nell'ultimo turno contro il Barcellona.



Chiude alle 22 la Real Sociedad: i baschi cercano in casa del Levante i tre punti per tornare al terzo posto, scavalcando l'Atletico Madrid e portandosi a -1 dal Siviglia.