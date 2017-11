In attesa del derby di Madrid, che si giocherà alle 20.45, tra Atletico e Real, con le squadre di Simeone e Zidane alla disperata rincorsa del Barcellona capolista, il sabato di Liga si apre alle 13 con la sfida tra Getafe e Alaves. Gli ospiti, guidati in panchina da De Biasi, hanno bisogno di punti per respirare in zona salvezza.



Alle 16.15, poi, il Barcellona di Valverde se la vedrà con il Leganes. Ancora imbattuti, Messi e compagni vogliono mettere pressione alle due di Madrid e al Valencia, impegnato domani.



Alle 18.30, infine, il Siviglia ospita il Celta Vigo. La squadra di Berizzo è alla ricerca di punti per accorciare sulla zona Champions League.