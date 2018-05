Nel giorno del Clasico fra Barcellona e Real Madrid che prenderà il via alle 20.45 e con tanti verdetti già assegnati, prosegue la 36esima giornata della Liga Spagnola.



Apre il consueto anticipo delle 12 fra il già retrocesso Malaga che ospita un Alaves salvo e senza più ambizioni europee. A spuntarla sono gli ospiti che si impongo con un netto 3-0. Alle 16.15 l'Atletico Madrid già certo della qualificazione in Champions e con la testa alla finale di Europa League ospita un Espanyol già salvo. Alle 18.30 il Getafe proverà il controsorpasso sul Sviglia per l'ultima piazza Europa League disponibile affrontando in trasferta il già retrocesso Las Palmas.