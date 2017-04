Dopo le partite del weekend, tra cui spicca la vittoria del Barcellona sul Real Madrid, nel Clasico che ha riaperto il campionato, si conclude questa sera la 33esima giornata di Liga. Fischio d'inizio alle 20.45 per il derby basco tra Eibar e Athletic Bilbao: una sfida importante per la qualificazione alla prossima Europa League con le due squadre, insieme alla Real Sociedad, in piena corsa per il sesto posto in classifica.