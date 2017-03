Sono 5 le sfide che chiuderanno il programma della 28esima giornata della Liga Spagnola



Si parte alle 12 con lo scontro salvezza fra Leganes e Malaga che vogliono allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.



Alle 16.15 il big match in ottica Champions League vedrà l'Atletico Madrid, quarto, ospitare al Vicente Calderon il Siviglia, terzo e ancora in corsa per la vetta della classifica nonostante i due pareggi ottenuti nelle ultime due giornate.



Si torna in zona retrocessione alle 18.30 con il Granada, terzultimo a quota 19 che fa visita allo Sporting Gijon, penultimo a quota 18. Alle 18.30, invece, il Celta Vigo qualificatosi ai quarti di finale di Europa League fa visita ad un Deportivo la Coruna in serie positiva da 4 giornate e reduce dalla vittoria ottenuta in casa contro il Barcellona nell'ultimo turno.



Proprio il Barcellona, prossimo avversario della Juventus in Champions League, sarà protagonista del posticipo delle 20.45 quando al Camp Nou arriverà il Valencia dell'ex bianconero Simone Zaza e senza vittorie da due partite consecutive.