Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Espanyol e Las Palmas, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per la 27esima giornata di campionato nella Liga spagnola. Si parte alle ore 13, quando il Valencia di Zaza ospita lo Sporting Gijon. Alle 16.15 il Siviglia gioca in casa col Leganes in vista del ritorno in Champions contro il Leicester (questo week-end a riposo). Alle ore 18.30 c'è Malaga-Alaves, poi alle 20.45 l'Atletico Madrid di Simeone è impegnato sul campo del Granada. Barcellona e Real Madrid scendono in campo domenica, rispettivamente contro Deportivo La Coruna in trasferta e Betis in casa.