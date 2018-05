Dopo l'anticipo di ieri, che ha visto il Siviglia tornare a vincere dopo l'esonero di Vincenzo Montella, prosegue oggi la 36esima giornata di Liga. Quattro le partite in programma: si parte alle 13, con la vittoria dell'Eibar sul campo del Girona: un 4-1 netto, guidato dalla doppietta di Kike, che porta gli ospiti a un punto dai padroni di casa.



Alle 16.15, invece, tocca ad Athletic Bilbao e Betis Siviglia, protagoniste di due stagioni agli opposti: i baschi hanno vissuto un campionato di lotta per la salvezza, gli andalusi invece sono quinti e si preparano a giocare in Europa League.



Alle 18.30, poi, è il turno di Celta Vigo-Deportivo La Coruna, con la squadra di Clarence Seedorf già retrocessa, che vuole però chiudere al meglio un'annata molto difficile.



Chiude, alle 20.45, la sfida d'alta classifica tra Villarreal e Valencia; una partita che parla anche un po' italiano, vista la presenza di Bonera, Soriano e Sansone tra i padroni di casa e di Zaza (oltre che di vecchie conoscenze della Serie A come Neto, Murillo e Kondogbia) tra gli ospiti.