Non solo Champions League in questo mercoledì sera. Alle 18.45, infatti, si torna in campo anche in Liga, con Deportivo La Cortuna e Betis Siviglia che recuperano la partita rinviata lo scorso 3 febbraio a causa dei danni provocati da vento e pioggia allo stadio Riazor. Il Depor arriva dall'importante vittoria sullo Sporting Gijon, che gli ha permesso di allontanarsi momentaneamente dalla zona retrocessione, mentre il Betis ha perso 3-2 nell'ultima giornata, contro la Real Sociedad.