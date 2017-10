Dopo l’anticipo del venerdì trae le gare del sabato, oggi sono in programma cinque partite nella Liga. La prima è alle 12.00 tra: partita piena di emozioni, che termina 4-4 con le reti di Willian Josè, Oyarzabal, Xabi Prieto e Llorente per i padroni di casa, Sanabria, Feddal, Joaquin (tutti ex italiani) e Sergio Leon per gli ospiti, che salgono a quota 13 punti.Alle 18.30 si giocano due sfide: Villarreal-Eibar e Valencia-Athletic Bilbao. In serata, infine, alle 20.45, il Real Madrid di Zidane ospita l’Espanyol.