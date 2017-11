Si torna in campo dopo la pausa per le nazionali. In Spagna, come di consueto, va in scena l'anticipo del venerdì sera per la 12esima giornata di campionato. Il Girona, decimo in classifica, ospita la Real Sociedad, settima e in piena corsa per un posto in Europa League. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 2-1 sul campo del Levante mentre gli ospiti arrivano al match forti del 3-1 conquistato in casa con l'Eibar. Domani sono in programma quattro gare: Getafe-Alaves, Leganes-Barcellona, Siviglia-Celta Vigo e il derby di Madrid tra Atletico e Real.