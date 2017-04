Continua la 32esima giornata di Liga, in programma quattro partite. In attesa di Real Madrid-Barcellona, questa sera alle 20.45, alle 12 va in scena Real-Sociedad-Deportivo La Coruna: basta un gol di Willian José nel primo tempo per dare la vittoria ai baschi, che superano momentaneamente l'Atheltic Bilbao al sesto posto che vuol dire Europa League. Alle tocca a Celta Vigo-Real Betis, alle 18.30 a Las Palmas-Alaves, due sfide senza grandi obiettivi di classifica.