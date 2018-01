Dopo l'anticipo tra Getafe e Malaga continua la 19esima giornata di Liga. Nella sfida delle 13 il Girona dilaga: i catalani battono 6 a 0 il fanalino di coda Las Palmas. Grande protagonista l'attaccante Olunga, che realizza la prima tripletta di un calciatore del Girona in Liga. Alle 16.15 in campo il Real Madrid, che va a caccia di una vittoria scacciacrisi contro il Villarreal. Alle 18.30 tocca all'Eibar ospitare l'Atletico Madrid privo dello squalificato Diego Costa, chiude la giornata il Valencia di Zaza al Riazor contro il Deportivo La Coruna. Domani vanno in scena Levante-Celta Vigo, Alaves-Siviglia, Espanyol-Athletic Bilbao e Real Sociedad-Barcellona, chiude il turno, lunedì sera, Betis Siviglia-Leganes.