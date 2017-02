Continua la 23esima giornata di Liga, con in programma quattro partite. Apre alle 12 il Villarreal, avversario della Roma in Europa League, dopo lo 0-4 di giovedì cerca una vittoria contro la Real Sociedad, quinta con cinque punti in più in classifica. Alle 16.15 l'Athletic Bilbao fa visita al Valencia, a caccia di punti salvezza. Alle 18.30 tocca a Celta Vigo-Osasuna, chiude la domenica il Barcellona, che alle 20.45 affronta al Camp Nou il Leganes.