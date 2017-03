Continua la 26esima giornata di Liga, in programma quattro partite. Si parte alle 12 con lo Sporting Gijon, sconfitto in settimana dal Barcellona, che attende il Deportivo La Coruna, in un match che mette in palio punti preziosi per la salvezza. Alle 16.15 tocca all'Atletico Madrid, in corsa per un posto Champions, sfidare il Valencia di Zaza. La giornata prosegue alle 18.30, con Las Palmas-Osasuna, si chiude alle 20.45 con Athletic Bilbao-Malaga.