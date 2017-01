Si chiude la 17° giornata della Liga con un incandescente scontro salvezza: alle 20.45 va in scena Osasuna-Valencia, sfida che ha il sapore di ultima chiamata. Soprattutto per i padroni di casa, ultimi in classifica con soli 7 punti, ma non è più rosea la situazione degli ospiti avanti di soli 5 punti e che nelle ultime settimane hanno visto prima l'addio dell'allenatore Prandelli poi quello del ds Pitarch. Sfida bollente allo Stadio Reyno de Navarra, su Calciomercato.com la diretta dell'incontro.