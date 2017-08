Alle 20.15 si apre la seconda giornata della Liga. In campo Real Sociedad-Villarreal, con gli ospiti chiamati a riscattare la sconfitta del primo turno contro il Levante. La Real Sociedad, invece, ha vinto la prima gara in trasferta contro il Celta Vigo per 3-2. Alle 22 è in programma la seconda gara di questo venerdì: Real Betis-Celta Vigo. I padroni di casa nella prima stagionale hanno perso 2-0 contro il Barcellona.