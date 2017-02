Un. Dopo aver deciso per lo spostamento di Deportivo La Coruna-Betis Siviglia a causa della pioggia e del forte vento che hanno danneggiato il tetto dello stadio Riazor , la lega calcistica spagnola ha scelto di. La decisione è stata presa, si legge nel comunicato ufficiale, perché secondo l'informativa del comune di Vigoche avrebbero assistito alla partita allo stadio Balaidos (foto da Marca). Ancora non è stata scelta una data per il recupero, che verrà comunicata in seguito anche in base agli impegni dei due club.