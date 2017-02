Non solo Champions League ed Europa League in questo mercoledì sera: alle 18.45 scende in campo la Liga, Valencia e Real Madrid si affrontano per il recupero della 16° giornata di campionato, rinviata per gli impegni al Mondiale per Club della banda di Zidane. I blancos sono tornati a girare a pieno regime dopo un periodo di appannamento: due vittorie di fila in campionato, tre con il successo in Champions League ai danni del Napoli, e con un Bale in più a disposizione (tornato dopo il lungo infortunio) ecco l'occasione di allungare in classifica e portarsi a +4 sul Barcellona. Il Valencia invece è tornato a respirare con il successo casalingo sull'Athletic Bilbao, ma la zona retrocessione dista solo 7 punti e serve dunque il terzo risultato utile consecutivo per aumentare il vantaggio.