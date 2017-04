Scontro diretto per l'Europa League, la 31° giornata di Liga si apre subito con un big match: alle 20.45 il Villarreal ospita l'Athletic Bilbao, rispettivamente 5° e 6° in campionato e divisi da un solo punto (51 a 50). Il Submarino Amarillo prova a difendere la posizione, da un paio di settimane però i baschi si sono fatti sotto e ora sognano il sorpasso al Madrigal: sfida infuocata, il giusto antipasto per il derby di Madrid in programma sabato alle 16.15.