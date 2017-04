Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Villarreal e Sporting Gijon, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per la 35esima e quartultima giornata di campionato nella Liga spagnola. Si parte alle ore 13, quando la Real Real Sociedad cerca punti utili alla qualificazione in Europa League in casa contro il Granada, quasi condannato alla retrocessione. Poi tocca alle due squadre di Madrid, avversarie nella semifinale di Champions League in programma martedì sera al Bernabeu, dove oggi alle ore 16.15 arriva il Valencia di Zaza; alle 18:30 l'Atletico Madrid è impegnato sul campo del Las Palmas. In serata (ore 20.45) si chiude con il derby tra Espanyol e Barcellona.