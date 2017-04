Dopo le partite di ieri, che hanno visto la vittoria del Monaco, prosegue oggi la 35esima giornata di Ligue 1. Si parte alle 15, con il Marsiglia di Rudi Garcia che batte per 5-1 il Caen in trasferta: per il Marsiglia, tripletta di Thauvin e doppietta di Lopez.



Alle 17, invece, tocca a Dijon e Bordeaux, con i padroni di casa a caccia di punti salvezza e gli ospiti che invece con una vittoria possono superare il Lione al quarto posto in classifica.



Il big match di giornata è però in programma alle 21, con il Nizza di Mario Balotelli, terzo in classifica, che ospita il Paris Saint-Germain, che dopo aver eliminato il Monaco nelle semifinali di Coppa di Francia spera di raggiungerlo momentaneamente in vetta alla classifica.