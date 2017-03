Anticipo di lusso per la 28° giornata di Ligue 1: alle 20.45 scontro diretto per un posto in Europa tra Bordeaux e Lione, rispettivamente 5° e 4° in classifica. Due club in salute, entrambi reduci da due successi consecutivi e intenzionati a prolungare la striscia positiva: i padroni di casa per ridurre il gap di 4 punti con l'OL e allungare sul Saint-Etienne, gli ospiti per staccare il Bordeaux e riportarsi a -10 da Nizza e PSG (il Lione ha anche una partita da recuperare col Metz).