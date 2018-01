La Ligue 1 torna in campo per la 22esima giornata e ad aprire le danze sono è il Marsiglia: la squadra di Rudi Garcia è impegnata in trasferta sul campo del Caen, per dare la caccia alla quarta vittoria consecutiva ed effettuare il momentaneo sorpasso sul Lione secondo in classifica. Contro l'OM un avversario che ha ritrovato il successo nell'ultima giornata dopo 6 turni di astinenza.