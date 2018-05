Dopo il pareggio tra Amiens e Paris Saint Germain di venerdì sera, il programma del 36° turno di Ligue 1 si completa oggi con la corsa per l'Europa e per la salvezza che vive una giornata molto importante. Si parte dal match delle 15 tra Saint-Etienne e Bordeaux, con la squadra di Gasset che insegue il quarto successo consecutivo per consolidare il quinto posto. La sfida a distanza per le posizioni che valgono la qualificazione alla prossima Europa League prosegue con Rennes-Strasburgo delle 17 e soprattutto con Marsiglia-Nizza, posticipo delle 21.05 che vale anche un gran pezzo di Champions per i ragazzi di Rudi Garcia.



In corsa per il secondo e il terzo posto ci sono anche il Lione, che ospita un Troyes assetato di punti salvezza, e il Monaco, che a Caen vuole tornare all'appuntamento con la vittoria, che manca ormai da tre turni. Completano il quadro Dijon-Guingamp, Metz-Angers, Nantes-Montpellier e lo scontro diretto tra Tolosa e Lille.