Dopo le sei sfide di ieri, oggi sono in programma tre partite in. Alle 15:00 il Nizza ospita lo Strasburgo in un match fondamentale per la squadra di Favre: i rossoneri sono chiamati a vincere per rialzarsi e avvicinare la zona Europa League. Assente Balotelli, non convocato per un problema al polpaccio. Alle 17:00 il Lione di Genesio fa visita al Troyes. Chiude la decima giornata il big match tra Marsiglia e. La squadra di Rudi Garcia è quarta in campionato e sfida la capolista, ancora imbattuta. Il Monaco ieri ha vinto 2-0 contro il Caen e si è portato a tre punti dal PSG.