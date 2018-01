Dopo il turno infrasettimanale e l'anticipo di ieri tra Caen e Marsiglia, torna in campo oggi a partire dalle 17 la Ligue 1, con il programma della 22esima giornata: apre il Nantes di Ranieri, reduce dal ko contro il PSG e dall'incredibile caso Chapron, che prova a continuare a sognare un piazzamento europeo in casa contro il Bordeaux, in crisi nera e orfano dell'ex tecnico Gourvennec e del capitano Toulalan. Alle 20 altre cinque partite: il pericolante Amiens, a secco di vittorie da sei turni, riceve il Guingamp, in lotta per un posto in alta classifica. Il Montpellier ottavo ospita il Tolosa penultimo, l'Angers va a Rennes per provare a continuare la risalita. Chiudono il programma le sfide salvezza Strasburgo-Dijon e Troyes-Lille.