Si completa con tre partite il programma della ventinovesima giornata del campionato francese. Ad inaugurare la sequenza di gare domenicali, la sfida tra un Saint Etienne a caccia di punti per la zona Europa League e un Metz in piena bagarre nella lotta per evitare la retrocessione.



Alle 17, è il turno del Lione, avversario in Europa League della Roma, che in vista del match di ritorno degli ottavi di giovedì prossimo ospita il Tolosa con l'obiettivo di consolidare il quarto posto in classifica. Chiusura alle 21 col Paris Saint Germain di Emery, chiamato a Lorient alla riscossa dopo l'eliminazione choc dalla Champions League e per non perdere contatto dalla capolista Monaco.