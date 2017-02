Dopo due giorni di riposo torna in campo la Ligue 1 per il 24° turno e riprende subito lo scontro a distanza per la vetta della classifica. Alle 19 il Monaco capolista solitario va a far visita al Montpellier, allo stesso orario si sfidano Caen e Bordeaux. Alle 21 poi tocca al PSG che ospita il Lille, reduce dal ko interno contro il Lorient nell'ultima giornata.