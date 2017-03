Dopo il recupero infrasettimanale tra Bastia e Nantes e l'anticipo di ieri tra Bordeaux e Lione, torna oggi in campo la Ligue 1 francese, con il programma della 28esima giornata, che riparte alle 17: subito impegnato il PSG di Emery, che affronta al Parco dei Principi il pericolante Nancy, in una gara che potrebbe dare ai parigini la vetta provvisoria della classifica, in attesa del Monaco, impegnato domani in casa col Nantes. Alle 20 è il turno di altre cinque partite: spicca l'impegno dell'altra seconda classificata, il Nizza di Favre, che aspetta il Dijion all'Allianz Riviera, per tre punti che la riporterebbero in vetta. Il Saint Etienne va a Bastia per accorciare dal quarto posto, il Rennes è ospite del Metz, che non vince da tre giornate, mentre Caen-Angers è una sfida tra due squadre relativamente tranquille, così come Montpellier-Guingamp.