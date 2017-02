Dopo gli anticipi di ieri, tra cui spiccano le vittorie di PSG e Monaco, termina questa sera il turno infrasettimanale di Ligue 1, valido per la 24esima giornata: alle 19 tocca al Nizza di Balotelli, che all'Allianz Arena deve battere il Saint Etienne, reduce dalla bella vittoria nel derby contro il Lione e desideroso di punti per un piazzamento europeo, per non perdere contatto da Monaco e PSG, momentaneamente primi e secondi, a più sei e più tre punti. In campo alla stessa ora anche il Lione di Genesio, che riceve il Nancy per riscattare il derby perso. Il Tolosa va sul campo del fanalino di coda Lorient, alla ricerca di punti salvezza, così come l'Angers, in casa contro il tranquillo Rennes. Bastia-Nantes è stata rinviata per il maltempo abbattutosi sulla capitale corsa, Metz-Dijon è sfida da dentro-fuori visto la critica situazione di entrambe. Chiude alle 21 il Marsiglia di Rudi Garcia, che riceve il Guingamp, a soli due punti di distanza.