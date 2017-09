Dopo gli anticipi di venerdì sera Nizza-Angers (2-2) e Lille-Monaco (0-4), oggi si disputano altre sei gare valevoli per la settima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Si parte alle ore 17, quando il Paris Saint-Germain (primo in classifica a punteggio pieno) scende in campo a Montpellier senza Neymar, non convocato dopo la polemica sui rigori con Cavani. Il brasiliano ex Barcellona è indisponibile per una botta all’alluce del piede destro rimediata in allenamento. Emery ritrova Verratti, al rientro dopo tre turni di squalifica.

Alle 20 le altre quattro partite: Bordeaux-Guingamp, Caen-Amiens, Lione-Digione e Metz-Troyes.