Torna in campo la Ligue 1 con l'anticipo del venerdì che è già fondamentale per il vertice della classifica. Il Paris Saint Germain non può permettersi passi falsi nella rincorsa al Monaco primo e proverà a mettere pressione a Mbappè e compagni cercando la sesta vittoria consecutiva in casa dell'Angers virtualmente salvo e a +8 sulla zona retrocessione.