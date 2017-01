Anticipo per la 22° giornata di Ligue 1 e tocca a vecchie conoscenze del calcio italiano: ad aprire il turno è il Marsiglia di Rudi Garcia e del neo-acquisto Patrice Evra, impegnato al nuovo Velodrome contro il Montpellier. Voglia di rivalsa per l'OM, reduce da due ko consecutivi in campionato che hanno rallentato la rimonta verso un piazzamento in Europa; non sta meglio il Montpellier che con soli 23 punti è pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Fischio d'inizio alle 20.45, antipasto di un turno che si chiuderà con il big match di lunedì tra PSG e Monaco.