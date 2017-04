Il Paris Saint Germain scende in campo alle 18.30 per il recupero della 31esima giornata di Ligue 1, gara che cadeva in concomitanza con la finale di Coppa di Lega francese: la squadra di Emery è impegnata allo stadio Municipal Saint-Symphorien contro il Metz. Il PSG attualmente è secondo a quota 74 punti, solo tre in meno del Monaco che guida la classifica: tuttavia anche la formazione del Principato ha una gara da recuperare. Con Cavani capocannoniere incontrastato (29 reti in campionato) e con il Monaco ancora in piena corsa per la semifinale di Champions League, i parigini non possono permettersi passi falsi, mentre i padroni di casa,a più cinque sulla terzultima, devono trovare punti per avvicinarsi alla salvezza aritmetica. Out nel PSG per infortunio Ben Arfa, Kurzawa e Draxler.