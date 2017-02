Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Metz e Marsiglia, oggi si disputano altre sei gare valevoli per la 23esima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Si parte alle ore 17, quando va in scena lo scontro al vertice tra Monaco (miglior attacco) e Nizza (miglior difesa), appaiati in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sul PSG. I campioni di Francia (senza Verratti, Trapp, Meunier, Pastore e Di Maria) scendono in campo a Digione alle ore 20, quando si giocano pure Bordeaux-Rennes, Guingamp-Caen, Lille-Lorient e Montpellier-Bastia. Il Lione è impegnato nel posticipo di domenica sera sul campo del Saint-Etienne.