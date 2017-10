Dopo tre ko di fila il Nizza prova a risollevarsi nell’anticipo della Ligue 1 di domani: compito difficilissimo, in casa del Psg primo in classifica. Diversi fattori contribuiscono ad alzare il coefficiente di difficoltà: in primis la media interna dei parigini, che hanno fatto bottino pieno davanti al loro pubblico. Poi i precedenti: il Nizza non batte fuori casa il Psg dal 2009, ritrovare il successo, domani, pagherebbe 13 volte la scommessa secondo 888sport.it. Vola decisamente più in basso la quota sul Psg, piazzato a 1,17 appena per il sesto centro interno, il pareggio è invece dato a 7,50. Altissima la probabilità di un match con reti in abbondanza, soprattutto per merito del Psg, che ha il miglior attacco del campionato con 31 reti all’attivo. In più, la squadra di Unai Emery ha infilato cinque Over in serie: un’altra gara con almeno tre reti complessive è proposta a 1,33.