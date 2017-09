Sesta giornata di Ligue 1 e un anticipo in programma per questo venerdì. Allo Stadium Municipal il Tolosa ospita il Bordeaux per tentare il sorpasso in classifica. Il 6-2 incassato dal PSG ha funto da sveglia per il Tolosa (9° a 7 punti), che da lì ha messo in fila una vittoria e un pareggio, ma trovare il terzo risultato utile consecutivo non sarà semplice: il Bordeaux (5° a 9 punti) è ancora imbattuto, con due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque giornate.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Tolosa-Bordeaux.