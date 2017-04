Bagarre finale in Ligue 2. A sole sei giornate dal termine si lotta sia sul fronte promozione che sulla permanenza in categoria.



​Brest,Lens e Racing Strasburgo guidano al momento la classifica seguite da Nimes e Reims a soli due punti di distacco. Segue sesto in classifica il Troyes del bomber Adama Niane a soli 3 punti dal terzo posto valido per la promozione. Il capocannoniere del torneo con 20 reti in 28 presenze potrebbe il prossimo anno ritornare in Ligue 1 dopo aver convinto in questa stagione.



Alcune squadre di medio bassa classifica del massimo campionato francese potrebbero offrire al giocatore l'opportunità di rifarsi dopo le annate deludenti con la maglia del Nantes.



Alle sue spalle nella classifica marcatori c'è Khalid Boutaib classe 1987 del Racing Strasburgo, in scadenza di contratto potrebbe fare gola ad alcuni club che puntano alla promozione il prossimo anno, difficilmente potrebbe attrarre qualche club della Ligue 1.



Differente potrebbe essere il percorso del suo compagno di squadra Dimitri Liènard, il fantasista classe 1988 è stato uno dei protagonisti del campionato con ben 8 passaggi decisivi e 2 reti.

Nonostante il prolungamento di contratto (1 anno) potrebbe accettare delle possibile offerte proveniente dalla Ligue 1 in caso di mancata promozione.



Chi ha più speranze di giocare nella massima categoria nella prossima stagione è Denis Bouanga del Tours che dovrebbe tornare a fine stagione al Lorient dopo un anno di prestito.



L'attaccante che può fare coppia con Pierre Emerick Aubameyang nella nazionale Gabonese ha dichiarato a France Football che ci sono grandi possibilità di tornare a fine prestito al Lorient per il 2017/2018.

Tours coinvolto nella lotta salvezza, dovrà giocarsela con la nobile decaduta Auxerre, i giallo rossi dell'Orleans, il Red Star di Parigi.



Ultima della griglia lo Stade Lavallois che pochi giorni fa ha esonerato l'allenatore italiano Marco Simone.