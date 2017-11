Al termine della sfida vinta contro il Saint-Etienne, l'allenatore del Lilleha dichiarato: “E’ stata una partita dominata che ha portato una vittoria. E’ stata una delle migliori prestazioni di questa stagione. Vedremo più avanti se riusciremo a dare continuità in questo senso. E’ un sollievo, ma bisognerà ugualmente dare stabilità alla nostra posizione in classifica in futuro. Non so se abbiamo appreso la lezione del Troyes perchè abbiamo subito due occasioni chiare che avrebbero potuto portare a dei gol”.