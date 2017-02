Accord entre le #LOSC et Marcelo #Bielsa. Le technicien argentin sera l’entraîneur du LOSC à compter du 01/07 https://t.co/PCZkLzaJWv — LOSC (@losclive) 19 febbraio 2017

Ilha ufficializzato l'allenatore della prossima stagione: sarà. El Loco prenderà la squadra dal 1 luglio per, torna in Francia dopo l'esperienza a Marsiglia del 2014-15. L'ultima panchina dell'allenatore argentino è stata, solo formalmente e solo per qualche giorno, quella della. Ecco l'annuncio ufficiale, via Twitter, del