Le sensazioni positive si sono trasformate in certezze. Sembrava impossibile venti giorni fa immaginare un epilogo del genere dopo una frattura così grossa:, accordo totale tra le parti con soddisfazione reciproca, Mino Raiola incluso.: 100 milioni se si accedesse alla Champions, 50 milioni se così non fosse. E ancora ultimi dettagli da affinare, ma ci siamo. Nonostante l'agente del portiere rossonero abbia provato - fa parte del suo mestiere - a portare offerte più che importanti a Donnarumma: a cominciare dal, sogno di chiunque, Gigio non può fare differenza. Pronto a proporre- Non solo, perché nelle ultime settimane è arrivata la proposta delmigliorata negli ultimi giorni nonostante fosse già di livello impressionante:. Il PSG sarebbe stato pronto a tesserare anche il fratello, una serie di benefit infinita pur di convincerlo.: lo ha deciso durante l'Europeo Under 21, comunicato a Mino ed Enzo Raiola, ribadito alla sua famiglia che ha incontrato gli agenti pochi giorni fa per prendere posizione. Proprio in quest'ultimo confronto a Castellammare è stato Gigio ad usare toni forti: solo Milan, unica scelta, nessun'altra soluzione.. Adesso, è pronto a firmare il rinnovo. PSG e Real possono aspettare.