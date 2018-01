Occhi vigili in Sudamerica. Lo scouting del Milan si è attivato in questi giorni anche su Lincoln, non un nome qualsiasi per chi segue quel calcio: talento purissimo, attaccante classe 2000 del Flamengo paragonato per mezzi fisici e tecnici all'Imperatore Adriano, sperando con esiti ben diversi. Perché Lincoln ha grandi numeri, al Mondiale Under 20 si è messo in mostra, dal Manchester United al Barcellona si sono mossi tanti top club europei per seguirlo. Tra questi, anche il Milan che lo ha inserito nella propria lista dei desideri futuri, tutt'altro che semplice da realizzare.



RETROSCENA JUVE - Nei mesi scorsi, la Juventus aveva chiesto informazioni su questo attaccante così promettente. Il risultato è stata un congelamento di ogni discorso per Lincoln: il Flamengo infatti chiede tutti i 30 milioni della sua clausola rescissoria per un giocatore che ancora dovrà dimostrare molto a livello di prima squadra, un investimento potenziale eccessivo di cui è difficile fidarsi subito per le risorse delle società italiane. Idee chiare per la Juve, complicazioni in vista per il Milan che intanto osserva Lincoln. Uno di cui sentiremo parlare...