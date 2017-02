È anche per storie come quella del Lincoln che la FA Cup è la competizione più affascinante al mondo (oltre a essere quella più antica). Oggi pomeriggio il club inglese, primo in quinta divisione, ha eliminato agli ottavi di finale il Burnley. Decisivo un gol all'89esimo di Sean Ragget, difensore centrale di 23 anni, che consegna al Lincoln la prima storica qualificazione ai quarti. E la prima, dall'impresa del QPR del 1914, che una squadra di non-league arriva a questo punto della competizione.



QUANTE STORIE - Tante storie curiose da raccontare a proposito del Lincoln. Dall'attaccante Matthew Rhead, punta di peso non solo per il valore in campo, visto che la bilancia segna oltre 100 chili, all'allenatore e il suo vice, i fratelli Cowley, che studiano gli avversari grazie a Football Manager. Racconti che accomunano il Lincoln a tante squadre dilettantische in giro per tutto il mondo. Con la differenza che, con una vittoria ai quarti, i biancorossi giocherebbero la semifinale a Wembley. Storie magiche, storie da FA Cup.



