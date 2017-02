La Juventus mette le mani su Corentin Tolisso. Il centrocampista francese classe 1994 è sotto contratto fino al 2020 col Lione, che però ha intenzione di sacrificarlo in uscita sul prossimo mercato estivo. Il presidente del club transalpino, Jean-Michel Aulas ha confermato in conferenza stampa: "Nell'ultimo anno non abbiamo fatto cessioni. Abbiamo ricevuto un'offerta importante per Tolisso, ma alla fine non se n'è fatto niente. Ora il discorso è diverso, credo che ci saranno vendite molto significative entro il 30 giugno".

L'altro peggio pregiato del Lione è l'attaccante francese Alexandre Lacazette: entrambi sono valutati intorno ai 40 milioni di euro.