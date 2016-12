Filip Djordjevic è sempre più lontano dalla Lazio; il giocatore serbo, che non sta trovando spazio con la maglia biancoceleste, è corteggiato dal Lione che, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha già avviato i primi contatti con il club di Lotito. La Lazio per lasciare partire il classe '87 chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro; troppi per il Lione che, però, è già al lavoro per provare ad abbassare le richieste del club biancoceleste.