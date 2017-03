L'attaccante classe '94 del Lione Memphis Depay è tornato a parlare dei suoi trascorsi al Manchester United: "Non ho alcun risentimento verso Mourinho ma ovviamente non ho capito la sua scelta. Però lui è il mister e accetto le sue decisioni. In allenamento davo il massimo, ma evidentemente non mi considerava all'altezza. Quando sono arrivato a Lione, non giocavo titolare da un anno, questo è incredibile. Adesso il mio obiettivo è tornare al top, il resto si vedrà".