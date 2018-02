Il Milan si prepara a tornare con la testa sul campionato, dove, da domani sera, inizia una serie di tre sfide contro rivali dirette per la corsa all'Europa del prossimo anno. Sampdoria, Roma e Inter diranno di che pasta è fatta veramente il gruppo di Gattuso, che dopo un normale periodo di assestamento sembra aver trovare le chiavi giuste per guidare la squadra, come testimoniato anche dal netto 3-0 al Ludogorets in Europa League. E le notizie positive per i rossoneri dal giovedì europeo non arrivano solo da Razgrad, ma anche da Lione.



ALTRA BOMBA - La squdra di Genesio ha battuto 3-1 il Villarreal e, a mettere la firma sul netto successo dei francesi, è stato Memphis Depay, giocatore che piace molto ai dirigenti di via Aldo Rossi. Entrato in campo a un quarto d'ora dalla fine, l'esterno olandese ha chiuso la gara con un siluro dalla trequarti di campo che non ha lasciato scampo ad Asenjo, portiere del Submarino Amarillo. Un'altra magia, che si va a sommare agli 11 gol già messi a segno in questa stagione e arricchisce la scheda che gli osservatori rossoneri hanno compilato su di lui.



IL MILAN OSSERVA - Anche durante questa settimana, infatti, la rete dello scouting milanista si è mossa per tutta Europa e ha seguito con attenzione la partita di Depay e del compagno di squadra, Nabil Fekir. Due profili di primo livello, che non sarà facile strappare al presidente Aulas, che poco più di un anno fa pagò l'olandese 16 milioni di euro al Manchester United. Contatti tra le due società ancora non ce ne sono stati, ma in vista dell'estate, quando acquisterà un esterno d'attacco, il Milan continua a seguire con grande interesse l'olandese.



@marcodemi90