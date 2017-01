E' dura dire addio al calcio a 25 anni. Lo sa bene Gueida Fofana, centrocampista del Lione, che ha deciso di arrendersi per un problema alla caviglia. Queste le parole rilasciate da Fofana al canale ufficiale del club francese: "Le ho provate veramente tutte ma lo stato in cui è la mia caviglia non mi permette più di giocare a calcio. La decisione purtroppo è definitiva. Dopo essere stato dichiarato non idoneo all'attività sportiva ho incontrato il presidente Aulas. Mi ha detto che vuole ternermi comunque in società e lo ringrazio per questa opportunità".