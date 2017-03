Alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, parla in conferenza stampa il tecnico del Lione Genesio. Queste le sue parole:



Può arrivare alla Champions attraverso l'Europa League ?

Il percorso è difficile, sappiamo che in campionato siamo lontani dal podio. Speriamo di fare come il Siviglia per arrivare in Champions. Contro la Roma saranno due partite molto difficili.



Il presidente ha detto che l'Europa League è un obiettivo

E' la nostra ambizione vincerla, è come vincere la Champions: molti elementi e ostacoli si mettono in mezzo. Abbiamo l'ambizione di mettere i nostri i mezzi per vincere contro un avversario difficile come la Roma. Abbiamo molto rispetto per loro ma cercheremo di metterli in difficoltà.



Contro il Bordeaux non avete fatto il meglio?

Durante il primo tempo gli attaccanti non hanno recuperato i palloni, la base per vincere le partite a questo livello.



Può essere considerata la data per eccellenza?

Saranno le due partite più importanti in questo momento. Cercheremo di mettere in campo tutte le nostre forze.



Da questo incontro può uscire una finalista di questa competizione?

Domanda molto difficile perché sono due squadre molto importanti, sia la Roma che lo United sono squadre difficili da affrontare. In questa competizione si affrontano squadre molto importanti: siamo agli ottavi e ben vengano queste sfide, faremo del nostro meglio.